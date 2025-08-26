На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отложил рассмотрение иска «Красное и Белое» к властям Вологодской области

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Арбитражный суд Вологодской области перенес на сентябрь заседание по иску ООО «Альфа-М» (юрлицо «Красное & Белое») к региональному министерству экономики. Информация об этом опубликована на портале арбитражных дел.

В документе отмечается, что заседание начнется 25 сентября в 10:15 мск.

С 1 марта 2025 года в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. Для заведений общественного питания запреты по времени не установлены.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что торговая сеть «Красное и Белое» покидает регион, а лицензия на продажу алкоголя была досрочно аннулирована по инициативе владельца. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако и не привели никаких подробностей.

В начале августа газета «Ведомости» со ссылкой на данные суда ранее писала, что ООО «Альфа-М» обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к минэкономразвития региона с целью признать недействительным и отменить приказ о приостановке лицензии на торговлю алкогольной продукцией в регионе.

Ранее в РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя в Вологде.

