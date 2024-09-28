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В Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы»

«Страна»: в Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы»

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Демян Ганул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Одессе сторонники декоммунизации снесли советские символы у подножия стелы «Крылья Победы». Об этом сообщило интернет-издание «Страна».

На опубликованных с места фотографиях видно, как двое мужчин отдирают от монумента барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Стела, о которой идет речь, была установлена 10 апреля 1984 года в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. У ее подножия выбиты золотом имена одесситов — Героев Советского Союза.

22 сентября активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе.

27 сентября издание «Стана» сообщало, что в Одессе планируется митинг против сноса памятников и переименования улиц. Мероприятие анонсировал в социальных сетях местный журналист Леонид Штекель. В комментариях под его записями желающих присоединиться к митингу называют «сепаратистами» и предлагают Службе безопасности Украины обратить на это внимание.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

21 марта 2023 года Верховной радой был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Ранее мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину.

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