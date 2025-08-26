Кандидат в конгресс США опубликовала предвыборный ролик с сожжением Корана

Кандидат в конгресс от Республиканской партии штата Техас Валентина Гомес опубликовала предвыборный ролик, в котором она сжигает Коран огнеметом. Об этом сообщает Timeline Daily.
На видео Гомес заявляет, что с исламом в Техасе «необходимо покончить раз и навсегда».
По данным Timeline Daily, Гомес баллотируется в палату представителей США по 31-му избирательному округу Техаса. Политик обвинила мусульман в угрозе христианским странам посредством насилия и призвала своих сторонников помочь ей победить, чтобы она смогла достичь своей цели.
Видео Гомес вызвало возмущение пользователей социальных сетей.
В июне в Лионе неизвестный мужчина сжег Коран возле местной мечети — он украл священную книгу мусульман из храма. В Совете мечетей обратились с просьбой к местным властям решительно осудить действия злоумышленника.
В марте текущего года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть в муниципалитете Уддевалла на юго-западе Швеции. Пожар удалось потушить до его распространения.
Ранее стало известно о состоянии здоровья Тимура Журавеля, осужденного за госизмену и сожжение Корана.