Неизвестный мужчина сжег Коран во Франции

В Лионе неизвестный мужчина сжег Коран возле местной мечети — он украл священную книгу мусульман из храма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет мечетей департамента Рона (CMR).

«В ночь с 1 на 2 июня мечеть «Эррахма» стала целью возмутительно трусливого акта исламофобии. В районе 3:45 утра, примерно за 20 минут до призыва к первой молитве, в молельный зал вошел человек с открытым лицом. Он взял экземпляр Корана, поджег его, а затем оставил снаружи здания, после чего скрылся», — сообщили в CMR.

В Совете мечетей обратились с просьбой к местным властям решительно осудить действия злоумышленника. В связи с инцидентом была подана жалоба в полицию, открыто расследование.

В марте этого года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть в муниципалитете Уддевалла на юго-западе Швеции.

Пожар удалось потушить до его распространения, злоумышленников в данный момент разыскивают.

Ранее в Лондоне напали на поджигателя Корана.