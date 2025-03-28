В Швеции неизвестные пытались поджечь мечеть зажигательной смесью

SVT: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть в Швеции

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть в муниципалитете Уддевалла на юго-западе Швеции. Пожар удалось потушить до его распространения, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, два человека, находившиеся в мечети, оперативно ликвидировали возгорание. Инцидент произошел ночью в районе Далаберга. Расследование ведется как умышленный поджог, но подозреваемые пока не установлены.

«Огонь не успел распространиться благодаря быстрой реакции присутствующих. Мы изучаем все обстоятельства», — заявили в правоохранительных органах.

В январе в шведском городе Сёдертелье к югу от Стокгольма стреляли в 38-летнего Салвана Момику, который организовывал акции с сожжением Корана. Он не выжил.

В апреле прошлого года женщина сожгла Коран в Швеции. Во время акции женщина держала в руках белый предмет, похожий на крест, прямо над огнем от сжигаемой священной книги мусульман.

Ранее в Лондоне напали на поджигателя Корана.