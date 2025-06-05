Стало известно о состоянии здоровья осужденного за госизмену Журавеля

Никита Журавель, которого осудили на 14 лет за государственную измену и сожжение Корана, здоров, отсутствие писем связано с уходом цензора в отпуск. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.

«Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить «ларек», — сказал адвокат.

Незадолго до этого в социальных сетях заметили, что молодой человек долгое время не выходил на связь.

25 ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года он по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Вскоре его этапировали в Чечню, где 27 февраля 2024 года Виситовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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Ранее суд не изменил приговор Журавелю, осужденному за госизмену.