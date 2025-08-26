На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму ландшафтный пожар частично перекинулся на хозяйственные постройки

МЧС РФ: огнеборцы защитили от пожара жилые дома в селе Мраморное в Крыму
Сотрудники экстренных служб защитили от огня жилые дома в селе Мраморное в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что начавшийся здесь пожар частично перешел с сухой растительности на хозяйственные постройки в садоводческом некоммерческом товариществе «Росинка». При этом жилые дома не пострадали.

«Авиацией МЧС РФ за 16 раз сброшено 48 тонн воды», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что всего на место происшествия направили 163 сотрудника экстренных служб и 44 единицы техники.

Ландшафтный пожар произошел в районе села Мраморное днем 26 августа. Огонь охватил сухую растительность, предварительно, распространившись на площади три гектара. К ликвидации возгорания привлекли два вертолета МЧС РФ.

22 августа в Станично-Луганском районе Луганской народной республики потушили масштабный природный пожар, площадь которого составила 502 гектара. В результате возгорания повреждения получили 306 строений на территории садовых участков.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, на месте происшествия работали более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали для ликвидации огня 58 единиц техники.

Ранее в республике Дагестан загорелся заповедный лес.

