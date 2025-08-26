В Крыму произошел ландшафтный пожар площадью три гектара

МЧС РФ: два вертолета Ми-8 задействовали в тушении ландшафтного пожара в Крыму

Ландшафтный пожар произошел в районе села Мраморное в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в регионе загорелась сухая растительность. Предварительно, площадь возгорания составляет три гектара.

«Жара и ветер быстро распространяют огонь», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что к ликвидации пламени привлекли 110 сотрудников экстренных служб и 24 единицы техники. Также на место происшествия направили два вертолета Ми-8.

Днем 25 августа в Анапском участковом лесничестве, расположенном в Краснодарском крае, начался природный пожар. Изначально огонь распространился на площади около 1,5 гектара, позже площадь возгорания увеличилась до 11,2 гектара.

26 августа региональное управление МЧС РФ сообщило, что сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание. Всего на место происшествия направили более 100 специалистов и свыше 30 единиц техники. Работу спасателей осложняла труднодоступная гористая местность.

Ранее в Луганской народной республике потушили природный пожар, повредивший более 300 строений.