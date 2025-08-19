В России признали невозможной отмену домашних заданий

Отменить выполнение домашнего задания для школьников в России не получится, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

По его словам, чтобы это осуществить, необходимо будет поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка. Возможно, когда-то в этом поможет искусственный интеллект, добавил Онищенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Комитет Государственной думы по просвещению предложил разработать типовое положение о домашнем задании, которое бы содержало единые требования для всех школ и определяло предметы, для изучения которых выполнение домашнего задания необходимо. Однако это может сказаться на загрузке учителей.

С 1 сентября Минпросвещения РФ вводит в школах новые нормативы на выполнение домашнего задания школьникам 1-4 классов. Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — 2 часа.

Ранее сообщили, что в российских школах сократят число контрольных и изменят условия сдачи ЕГЭ.