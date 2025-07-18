Сальдо прокомментировал засуху в Херсонской области

Сальдо назвал засуху в Херсонской области некритичной для сельского хозяйства

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал засуху в регионе некритичным ударом для сельского хозяйства региона. Такое мнение он выразил в интервью для РИА Новости.

«Повреждено больше 16 тыс. га сельхозугодий, прямой ущерб превысил 200 миллионов рублей. Это — не очень большая цифра для херсонского сельского сектора», — заявил он.

По словам Сальдо, пострадало менее 20% сельскохозяйственных площадей. Сейчас власти региона прорабатывают меры по поддержке фермеров и выплате компенсаций.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. 14 населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Каховская ГЭС обеспечивала водоснабжение южной Украины. Из Каховского водохранилища вода попадала в Каховский канал (Южно-Украинский канал), Северо-Крымский канал, Канал Днепр — Кривой Рог.

Ранее Сальдо заявил, что ущерб от теракта на Каховской ГЭС превысил 11,5 млрд рублей.