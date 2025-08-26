В России ужесточат правила получения охотничьего билета

В России с 1 сентября введут экзамен для получения охотничьего билета

В России утвердили правила проверки знаний для получения охотничьего билета, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды страны.

Речь идет о вводе обязательного экзамена. Он будет проводиться для россиян, которые получают охотничий билет впервые или повторно, если ранее он был аннулирован. Проверка знаний будет проходить в формате теста из 100-200 вопросов. Экзаменуемый обязан набрать не менее 75% от возможного количества баллов для успешной сдачи теста.

Раньше для оформления охотничьего билета было необходимо ознакомиться с требованием техники безопасности, обращения с оружием, а также с основами биологии животных.

До этого сообщалось, что в России могут изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Министерство природных ресурсов и экологии планировало запретить их добычу с помощью огнестрельного охотничьего оружия.

В апреле прошлого года в Госдуме предложили установить запрет на выдачу разрешений для приобретения оружия гражданам России в случае непредоставления ими сведений о воинском учете.

Ранее Белоруссия возобновила охоту на медведей после 30-летнего перерыва.