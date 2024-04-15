В Госдуме предложили ограничить выдачу лицензий на оружие

В Госдуме предложили установить запрет на выдачу разрешений для приобретения оружия гражданам России в случае непредоставления ими сведений о воинском учете. Соответствующий законопроект будет рассмотрен верхней палатой российского парламента по инициативе депутатов Михаила Матвеева и Сергея Обухова.

Авторы законопроекта полагают, что в настоящее время мигранты сразу после получения российского гражданства оформляют разрешение на оружие без особых ограничений, при этом не вставая на воинский учет.

В пояснительной записке отмечается, что документ предполагает внесение в законодательство изменений в виде дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации, не представившим документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания.

14 марта депутаты Госдумы предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны в пределах своего жилища. Соответствующие поправки могут появиться в Уголовном кодексе. Кроме того, в законодательство предлагается внести принцип «мой дом — моя крепость».

Ранее в российские торговые центры захотели внедрить вооруженную охрану.