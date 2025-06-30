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Белоруссия возобновляет охоту на медведей после 30-летнего перерыва

В Белоруссии впервые за 30 лет официально разрешили охоту на медведей
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля в Белоруссии официально разрешат охоту на бурых медведей. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства страны.

Такое решение принято впервые с 1991 года из-за значительного роста популяции этих животных. Сезон охоты продлится до 31 декабря.

Согласно правилам, разрешается отстрел медведей любого возраста ружейным способом — из засады или с подхода в сопровождении руководителя охоты. Участвовать смогут только опытные охотники со стажем не менее трех лет.

В ведомстве пояснили, что меры направлены на предотвращение конфликтов между медведями и местным населением. По данным экологов, численность косолапых в белорусских лесах в последние годы существенно увеличилась, что создает потенциальную опасность для жителей приграничных районов.

23 июня стало известно, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на четырех человек, двоих спасти не удалось. Инцидент произошел возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Хищник вышел из леса и набросился на мужчин, стоявших неподалеку.

Ранее штрафы для поджигателей сухой травы выросли в десять раз.

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