На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Часть Махачкалы осталась без света

Россети: часть жителей Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции
close

Часть жителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Новая». Об этом сообщает филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения оборудования энергетического объекта, после чего начнут восстановительные работы на подстанции.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение», — отмечается в сообщении.

16 августа жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электроснабжения. По данным Telegram-канала «Вести Приморье», свет отключился во Владивостоке и Артеме. Также сообщалось, что частично отключено электричество в Уссурийске, Лесозаводске, Находке, Партизанске и Большом Камне.

26 июля около 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах. В результате инцидента были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. Пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана заверила, что делается все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1 пропал свет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами