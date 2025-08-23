Часть Махачкалы осталась без света

Россети: часть жителей Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции

Часть жителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Новая». Об этом сообщает филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения оборудования энергетического объекта, после чего начнут восстановительные работы на подстанции.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение», — отмечается в сообщении.

16 августа жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электроснабжения. По данным Telegram-канала «Вести Приморье», свет отключился во Владивостоке и Артеме. Также сообщалось, что частично отключено электричество в Уссурийске, Лесозаводске, Находке, Партизанске и Большом Камне.

26 июля около 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах. В результате инцидента были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. Пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана заверила, что делается все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1 пропал свет.