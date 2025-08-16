На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Приморья столкнулись с масштабным отключением электричества

В городах Приморского края произошло масштабное отключение электроснабжения
Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электроснабжения. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Приморье».

По данным канала, свет отключился во Владивостоке и Артеме. Также сообщается, что частично отключено электричество в Уссурийске, Лесозаводске, Находке, Партизанске и Большом Камне.

Оперативные службы пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

5 августа аварийное отключение электроэнергии произошло в Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1. В городской мэрии уточнили, что на место аварии направили восстановительную бригаду.

26 июля сообщалось, что около 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах. В результате инцидента были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. Пресс-служба Министерства энергетики и тарифоов Дагестана сообщала, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Ранее Гавана оказалась обесточена из-за циклона.

