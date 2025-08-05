В Петропавловске-Камчатском пропал свет

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.

«Отключения частично во всех микрорайонах ПКГО (Петропавловск-Камчатского городского округа), — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на месте аварии работает восстановительная бригада. Число жителей, оставшихся без электричества, пока не уточняется, как и срок подачи электроэнергии.

Накануне сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском в период с 9:00 (00:00 мск) 3 августа до 8:00 (23:00 3 августа мск) 4 августа было зафиксировано семь землетрясений.

30 июля Камчатка пережила мощнейшее землетрясение с 1952 года, зафиксированная магнитуда достигла 8,7. Северные Курилы также ощутили подземные колебания силой до 8 баллов. Из-за угрозы цунами в Камчатском крае и Северо-Курильском районе был введен режим ЧС. Последовавшие четыре волны цунами нанесли урон портовым сооружениям и другим объектам. На данный момент морское и вертолетное сообщение с Северо-Курильском восстановлено.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.