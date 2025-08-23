В МИД РФ прокомментировали кончину журналиста Вышинского

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник выразил в своем Telegram-канале соболезнования из-за смерти журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского.

«Ушел Кирилл Вышинский! Друг, коллега, соратник… Чуда не произошло. А так хотелось!» — написал дипломат.

О смерти Вышинского стало известно 23 августа. Он умер в Москве. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Журналист родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, а с 2014 по 2018 год возглавлял портал «РИА Новости — Украина».

В мае 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в государственной измене. Его арест утвердил Херсонский городской суд, после чего меру пресечения продлевали восемь раз. В августе 2019 года журналиста освободили под личное обязательство, а вскоре в рамках обмена доставили в Москву.

Ранее Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского.