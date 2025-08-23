На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали кончину журналиста Вышинского

Мирошник выразил соболезнования из-за смерти журналиста Вышинского
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник выразил в своем Telegram-канале соболезнования из-за смерти журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского.

«Ушел Кирилл Вышинский! Друг, коллега, соратник… Чуда не произошло. А так хотелось!» — написал дипломат.

О смерти Вышинского стало известно 23 августа. Он умер в Москве. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Журналист родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, а с 2014 по 2018 год возглавлял портал «РИА Новости — Украина».

В мае 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в государственной измене. Его арест утвердил Херсонский городской суд, после чего меру пресечения продлевали восемь раз. В августе 2019 года журналиста освободили под личное обязательство, а вскоре в рамках обмена доставили в Москву.

Ранее Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами