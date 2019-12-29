25 невозвращенцев: Украина и Донбасс завершили обмен

На Украине состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Процедура проходила в районе Горловки, передача пленных состоялась на КПП Майроск.

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«Мы сейчас находимся на КПП Майроск. Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей», — так описывала процесс омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В результате обмена ДНР получила 60 человек, Киев из ДНР — 52. При этом с ЛНР Украина обменялась в количестве 63 человека с украинской стороны и 25 со стороны Луганска.

За процедурой обмена следили представители Международного комитета Красного креста и ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Также известно, что в Донецк, как ожидается, доставят еще нескольких сторонников республики. Тем не менее, машины, на которых подвозились удерживаемые лица, готовы покинуть территорию КПП в районе Горловки.

Изначально информация о количестве участников обмена разнилась. По некоторым данным, распространяемым в Telegram-каналах, речь шла о том, что пропорции будут такими: Донецк/Киев 55/65 человек соответственно, Между Луганском и Киевом речь шла о 25 удерживаемых со стороны ополченцев и 65 — с Украины, то есть 130 человек должны были быть переданы Украиной и 80 — республиками Донбасса.

По данным омбудсмена ДНР, изначально предполагалось, что Киев отдаст Донецку 87 сторонников,

однако позже 22 человека из списка отказались освобождаться, при этом еще трое человек согласились участвовать в процедуре обмена, но выразили желание остаться на украинской стороне.

Сам процесс обмена не обошелся без небольших инцидентов. В частности, возле одного из киевских СИЗО, где под стражей находились бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», попавшие в списки обмена пленными в Донбассе, проходили акции протеста против их освобождения. Тем не менее, их вывезли из изолятора, а киевский апелляционный суд, таким образом, смягчил им меру пресечения.

«Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве по делу о расстрелах на «майдане». После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — говорится в сообщении инстанции.

Бывших бойцов «Беркута» обвиняют в расстрелах на площади Независимости в центре Киева, в результате которых, по оценкам украинских властей, погибли более 100 человек. Также ответственность за те события была возложена на экс-президента Украины Виктора Януковича. И он, и сотрудники спецподразделения эти обвинения отвергают.

Киевский суд, изменив меру пресечения, добавил, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей по явке по первому вызову они будут объявлены в розыск, после чего генпрокуратура страны может начать заочное уголовное производство.

Последний раз стороны проводили подобный обмен два года назад — в конце декабря 2017 года. Тогда самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине 73 человека, взамен Киев отпустил 237. Процедура обмена пленными также прошла на территории между подконтрольным Украине контрольно-пропускным пунктом Майорск и донецкой Горловкой, передача продолжалась почти сутки.

Договоренности о согласовании нового обмена пленными между Киевом и ДНР и ЛНР были достигнуты по итогам саммита «нормандской четверки» в начале декабря 2019 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли коммюнике, в котором призвали обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Донбассе до конца года. Также стороны потребовали от контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины организовать масштабный обмен пленными по формуле «всех на всех».

Само согласование передачи заключенных проходило в формате видеоконференций между участниками контактной группы. Соответствующие договоренности были достигнуты ближе к концу декабря. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, контактной группе удалось прийти к соглашению по этому вопросу впервые за два года.

«Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — указали в МИД ДНР.

Впоследствии согласование обмена подтвердили и остальные стороны, в частности, в ЛНР отмечали, что основным камнем преткновения в ходе переговоров был вопрос декриминализации передаваемых лиц — именно он был решен на последнем заседании контактной группы.

К слову, Киев запретил журналистам присутствовать в ходе обмена пленными. Как заявили в украинском штабе силовой операции, фото и видеоматериалы с мероприятия будут предоставляться только администрацией президента Украины.

«Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем», — отметили в ведомстве. При этом около места передачи заключенных был заблокирован контрольный пункт въезда-выезда «Майорск», движение через него было полностью перекрыто.

Стоит отметить, что это уже второй обмен людьми для Украины в 2019 году. В сентябре Киев и Москва обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В частности, в результате передачи в Россию вернулся руководитель «РИА Новости — Украина» Кирил Вышинский, а на Украину отправился режиссер Олег Сенцов, который был осужден за подготовку теракта в Крыму.

Кроме того, в рамках обмена украинского стороне были переданы 24 моряка, задержанные в Керченском проливе. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, тогда российские пограничники задержали украинские боевые корабли за незаконное пересечение государственной границы России. В Москве происшествие назвали провокацией, Киев же обвиняет российскую сторону в нарушении международных договоренностей.