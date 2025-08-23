На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ раскрыли роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

ARD: арестованный украинец мог руководить группой по подрыву «Северных потоков»
Danish Defence Command/Reuters

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», мог руководить диверсионной группой, совершившей атаку. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ордер на арест следователей ФРГ.

«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — говорится в материале.

22 августа суд в Болоньи (Италия) арестовал Кузнецова. По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

В этот же день украинец на суде заявил, что в момент теракта находился на родине. Обвинения в свой адрес мужчина отверг.

Ранее задержанный по делу о «Северных потоках» показал журналистам один жест.

