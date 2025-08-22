На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемый в диверсии на «Северном потоке» украинец отрицает обвинения

Украинец, которого судят за подрыв «Севпотоков», заявил, что был тогда на родине
Swedish Coast Guard/AP

Арестованный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» 49-летний украинец Сергей Кузнецов на суде заявил, что в момент теракта находился на родине. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

«В кратких заявлениях мужчина фактически отверг обвинения, <...> добавив, что во время диверсии он находился на Украине, а в настоящее время находится в Италии по семейным обстоятельствам» — говорится в материале.

22 августа суд в Болоньи (Италия) арестовал гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии рассказали о возможных соучастниках подрыва «Северных потоков».

