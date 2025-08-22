Задержанный по делу о «Северных потоках» показал журналистам один жест

Украинец Сергей К., подозреваемый в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, показал журналистам жест, популярный среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Папарацци удалось сфотографировать украинца, когда полицейские вели его в наручниках в главное здание суда Болоньи. Увидев журналистов, мужчина показал им три пальца.

«Этот знак тремя пальцами часто используется военнослужащими Украины как жест победы или символ принадлежности к украинской национальной идентичности», — пояснили в публикации.

Отмечается, что этот жест символизирует украинский государственный герб — золотой трезубец. Такой же знак изображен на гербе Вооруженных сил Украины.

Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», был пойман и арестован в Италии. Следствие считает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года. Как сообщил портал Open, водолазы погружались ночью на глубину 70-80 метров и установили под газопроводами не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг со взрывателями замедленного действия.

По данным газеты The Wall Street Journal, Сергей К. является отставным капитаном ВСУ, где командовал небольшим подразделением. Кроме того, он служил в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее появилось фото Сергея К.