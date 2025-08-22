Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» оставлен под арестом

Суд города Болонья (Италия) принял решение о сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство ANSA.

Заседание проходило в закрытом режиме при участии задержанного, доставленного в суд из тюрьмы, расположенной в городе Римини.

Сообщается, что в течение двух месяцев должен быть рассмотрен запрос об экстрадиции указанного лица в Германию. Процедура экстрадиции будет упрощена, поскольку задержание было произведено на основании европейского мандата, а экстрадиция будет осуществляться между странами, входящими в состав Европейского союза (ЕС). Следующее заседание суда по данному вопросу назначено на 3 сентября.

21 августа немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках».

Ранее появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках».