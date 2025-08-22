На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» оставлен под арестом

Суд Болоньи оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
true
true
true
close
RTL

Суд города Болонья (Италия) принял решение о сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство ANSA.

Заседание проходило в закрытом режиме при участии задержанного, доставленного в суд из тюрьмы, расположенной в городе Римини.

Сообщается, что в течение двух месяцев должен быть рассмотрен запрос об экстрадиции указанного лица в Германию. Процедура экстрадиции будет упрощена, поскольку задержание было произведено на основании европейского мандата, а экстрадиция будет осуществляться между странами, входящими в состав Европейского союза (ЕС). Следующее заседание суда по данному вопросу назначено на 3 сентября.

21 августа немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках».

Ранее появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами