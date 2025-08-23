Стало известно о одном пострадавшем в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в Волгоградской области

Сотрудник железной дороги пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Уточняется, что мужчину госпитализировали.

В ночь на 23 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что регион подвергся массовой атаке дронов ВСУ. Один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом. В результате произошедшего было повреждено остекление. По его предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, очаг был локализован, рассказал глава региона.

Позднее стало известно, что в результате налета дронов ВСУ на Петров Вал задерживаются тринадцать пассажирских поездов. Все поезда следуют по своим маршрутам, однако задержка в пути составляет от 7 минут до 2 часов 15 минут.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задерживаются почти 40 поездов из-за падения дрона.