Названо число поездов, задерживающихся после атаки БПЛА в Волгоградской области

Тринадцать поездов задерживаются после атаки дронов в Волгоградской области

Тринадцать пассажирских поездов задерживаются после атаки украинских БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все поезда следуют по своим маршрутам, а задержка в пути составляет от 7 минут до 2 часов 15 минут.

В ночь на 23 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что регион подвергся атаке дронов ВСУ. Один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом. В результате произошедшего было повреждено остекление. По его предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, очаг был локализован, рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задерживаются почти 40 поездов из-за падения дрона.