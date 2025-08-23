На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели не нашли двух иранцев, пропавших в районе пика Победы

ТАСС: спасатели не смогли обнаружить иранцев, пропавших в районе пика Победы
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спасатели не нашли двух иранцев, пропавших в районе пика Победы во время операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом пишет ТАСС.

«Два гражданина Ирана тоже пропали. Конечно нет, (обнаружить не удалось — прим. «‎Газета.Ru»), хотя мы гоняли дрон. Скорее всего, они на гребне сорвались в сторону Китая», — сказал начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

До этого стало известно, что спасатели смогли подняться на высоту около 6 100 метров. По словам альпиниста Илима Карыпбекова, в условиях, когда женщина находилась на отметке более 7 100 метров, продвижение спасателей было крайне сложным.

В МЧС Киргизии сообщили, что поисковая операция временно приостановлена из-за ухудшения погоды.

Наговицина получила перелом ноги на высоте 7 тыс. метров и не смогла спуститься. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины.

Ранее сообщалось, что альпинистка травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды.

Ранее спасение Наговициной назвали опасным.

