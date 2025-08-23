На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС подтвердили приостановку поисков альпинистки Наговициной

МЧС: поиски россиянки Наговициной на пике Победы остановлены из-за погоды
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Киргизии временно приостановлены поиски гражданки России Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Об этом сообщил ТАСС представитель МЧС республики.

По его словам, операция была остановлена из-за ухудшения погодных условий.

Наговицина находилась на высоте 7 тыс. метров с переломом ноги. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Альпинистку смогут эвакуировать только после нормализации погоды и вылета вертолета к вершине. Также с высоты 4,5 тыс. метров была отозвана спасательная группа, предназначенная для эвакуации итальянца, который пытался помочь Наговицыной.

Альпинистка получила травму 12 августа во время спуска. Первая помощь была оказана напарником, который затем отправился за подмогой. На следующий день два иностранца пытались помочь женщине, но их действия осложнили усталость и плохая погода. Ее укутали в спальный мешок и оставили на горе, пока вертолётная группа не смогла добраться до места с трудом из-за турбулентности.

Ранее Наговицина пережила трагедию во время восхождения на пик Хан-Тенгри, когда ее мужа парализовало, и его спасти не удалось. Через год она вновь поднялась на вершину, чтобы установить памятную табличку.

Ранее спасение Наговициной называли опасным.

