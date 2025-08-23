На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киргизии спасатели дошли до 6,1 тыс. м в поисках россиянки на пике Победы

Спасатели на пике Победы поднялись до 6,1 тыс. м в поисках Наговициной
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Киргизии спасатели, отправленные на пик Победы для поиска российской альпинистки Натальи Наговициной, смогли подняться на высоту около 6 100 метров. Об этом сообщил альпинист Илим Карыпбеков, опубликовавший в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео одного из участников группы.

По его словам, в условиях, когда альпинистка находилась на отметке более 7 100 метров, продвижение спасателей было крайне сложным.

«Второй лагерь Победы расположен на высоте 5 970 метров, а третий, на высоте 6 400-6 500 метров. Ребята дошли примерно на 6 100 метров», — объяснил он.

В МЧС Киргизии сообщили, что поисковая операция временно приостановлена из-за ухудшения погоды.

Наговицина получила перелом ноги на высоте 7 тыс. метров и не смогла спуститься. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины.

Ранее сообщалось, что альпинистка травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды.

Это уже не первая трагедия в жизни Наговициной. Несколько лет назад на пике Хан-Тенгри во время восхождения ее муж получил тяжелую травму и не пережил восхождения. Спустя год женщина поднялась на вершину снова, чтобы установить там памятную табличку.

Ранее спасение Наговициной назвали опасным.

