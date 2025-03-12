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Россияне составили топ городов для спокойной жизни

Россияне назвали Суздаль и Минводы самыми спокойными городами РФ
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Россияне считают, что наиболее спокойная жизнь в России царит в Суздале (19%). Далее следуют Минеральные Воды (17%) и Ессентуки (16%). Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Заметное количество участников опроса упомянули Ярославль и Кострому (по 16%), а также Иваново (15%). В число городов с относительно спокойной атмосферой также вошли Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск (по 14% каждый). Переславль-Залесский получил 13%, Мурманск и Калининград — по 12%. Краснодар набрал 10%, Сочи и Ростов Великий — по 11%, Санкт-Петербург и Геленджик — по 10%, Анапа — 9%. Тюмень и Казань получили по 8%, Новосибирск, Владивосток и Иркутск — по 7%. Москва набрала 6%, Красноярск – 6%, Хабаровск — 5%, а Уфа — 4%.

Основными факторами, определяющими представление о спокойной жизни в городе, опрошенные назвали размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей (44%). Красивая природа также важна для 44% респондентов. На небольшую плотность населения обращают внимание 42% респондентов.

Для 32% опрошенных важен небольшой размер и компактность города. Еще 29% отметили доброжелательность жителей, а 25% — невысокий трафик на дорогах. Красивые и чистые улицы важны для 18% опрошенных, как и малоэтажная застройка (17%). 18% указали другие причины.

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