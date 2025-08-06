Составлен рейтинг самых впечатляющих городов России

Санкт-Петербург оказался на первом месте в рейтинге самых впечатляющих городов России — так ответили 38% опрошенных россиян. На втором месте — Москва (22%), следом идут Казань и Сочи (по 8%), замыкает пятерку Калининград (6%).

Это показало исследование сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Путешественники ценят города за достопримечательности (66%), архитектуру (61%), природу и море (23%), местную культуру (23%), а также за гастрономию (21%). В 18–25 лет туристы чаще ищут развлечения и ночную жизнь (31% против 18% в среднем по выборке), в 26–35 лет — гастрономические открытия (27% против 21%).

Больше всего респондентов восхищают достопримечательности в Нижнем Новгороде (84%) и Санкт-Петербурге (80%). Архитектурное наследие оценили в Северной столице (80%) и Калининграде (77%), природу и море — в Мурманске и Владивостоке (по 100%), а также в Сочи (95%).

Местную культуру чаще отмечают в Казани (48%), еду и гастрономию — в Нижнем Новгороде (42%). Звание города ночной жизни получил Екатеринбург — 35% респондентов оценили бары и клубы столицы Урала.

Эмиль Зиядинов, директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий Туту, прокомментировал:

«В любимых городах 65% опрошенных проводят от трех до семи дней. Почти половина (45%) оценила расходы на последнее путешествие в 20–50 тысяч рублей на человека. Самым дорогим направлением стал Мурманск: 25% туристов потратили более 100 тысяч рублей. Отдать 100 тысяч рублей на человека пришлось 37% респондентов в Сочи и 32% в Калининграде. При этом мы видим, как с начала 2025 года продолжает расти глубина бронирования для туров, отелей и билетов. Если бронировать заранее, можно сэкономить до 30% бюджета».

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.