Глава Чечни получил награду от Минцифры России

Кадырова наградили за вклад в повышение уровня цифровой грамотности школьников

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за значительный вклад региона в повышение уровня цифровой грамотности школьников в прошлом учебном году. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Кадырова.

На кадрах видно, что награду главе Республики вручил его племянник Адам Черхигов, который является министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

При этом в ходе той же церемонии Кадыров удостоил племянника звания «Заслуженный работник транспорта Чеченской Республики». Глава региона также вручил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» его отцу, Рамзану Черхигову.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был удостоен высшей награды Совета главных архитекторов — почетного знака «Кентавр» за выдающиеся достижения в сфере архитектуры.

17 декабря в Грозном состоялась международная журналистская премия «Золотое перо» памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, в рамках которой главу Чечни признали почетным журналистом.

Ранее Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью.