Главу Чечни наградили высшей наградой Совета главных архитекторов

Кадыров получил «Кентавра» за достижения в архитектуре

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден высшей наградой Совета главных архитекторов — почетным знаком «Кентавр» за высокие достижения в области архитектуры. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города Грозный.

В публикации подчеркивается, что глава региона получил «Кентавра» за особый вклад в развитие градостроительства.

Награду для Кадырова передали вице-премьеру, министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву во время заседания Совета главных архитекторов регионов и муниципальных образований России.

7 мая Кадыров заявил, что он получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова из рук заместителя руководителя ведомства Эли Исаева.

В декабре 2024 года Кадыров был признан почетным журналистом.

В рамках международной журналистской премии «Золотое перо» памяти Ахмата-Хаджи Кадырова главу Чечни наградили дипломом за «создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации» и «всемирную поддержку журналистского сообщества».

Ранее Кадыров стал победителем премии за вклад в развитие региона.