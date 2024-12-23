Кадырова признали почетным журналистом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был признан почетным журналистом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

17 декабря в Грозном состоялась международная журналистская премия «Золотое перо» памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. В рамках мероприятия главу Чечни наградили дипломом за «создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации» и «всемирную поддержку журналистского сообщества».

Помимо этого, Кадыров вручил награды отличившимся журналистам. Так, военный корреспондент ВГТРК «Россия» Александр Сладков стал обладателем гран-при премии. Также чеченский лидер присвоил военкору и директору ГТРК «Донецк» Андрею Руденко почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики».

В конце ноября Кадыров сообщил, что он одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта РФ в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве России. Чеченский лидер также отметил, что Грозный стал лауреатом премии вуза в области качества жизни.

Ранее сын Кадырова Адам получил еще один орден.