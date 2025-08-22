На видео попал массовый заплыв кабанов по Волге

Рыбак снял на видео переплывающих Волгу кабанов. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как взрослые и молодые особи переправляются на другой берег. Оператор эмоционально реагирует на ситуацию.

«Такого я еще не видел... Вот это прикол», — говорит рыбак.

В мае кабан укусил 12-летнюю девочку в Выборгском районе Петербурга. Девочка рассказала, что она с подругой увидела животное и подошла поближе, чтобы погладить его. Сначала кабан вел себя дружелюбно, но когда школьницы стали отходить, то он решил напасть. Зверь налетел на 12-летнюю девочку и укусил ее за ногу. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей сделали укол от бешенства.

В марте в Башкирии лесной кабан забрел в город и несколько часов бегал от спасателей. Около десятка сотрудников МЧС выехали на место, чтобы поймать зверя, однако испуганное животное доставило специалистам немало хлопот. На его поимку ушло несколько часов, но в конце концов спасатели загнали парнокопытное в мешок. После проверки состояния здоровья животного спасатели выпустили его в лесу, вернув в естественную среду обитания.

Ранее археологи раскрыли грязный секрет одомашнивания свиней человеком.