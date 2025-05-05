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В Петербурге кабан укусил любопытную школьницу

Черный кабан напал на петербургскую школьницу в Выборгском районе
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Кабан укусил 12-летнюю девочку в Выборгском районе Петербурга. Подробности инцидента приводит портал 47news.

Инцидент произошел 29 апреля на улице Жени Егоровой. Девочка рассказала, что она с подругой увидела кабана и захотела подойти поближе.

«Вдруг смотрю, кабанчик. Подошли с подругой. Я гладить побоялась, а подруга погладила. Рядом были пожилая женщина и парень. У женщины было яблоко в качестве угощения, скормила. <...> Мы начали отходить, как вдруг свинья затряслась, вот этот жир весь завибрировал. И вдруг побежала на меня, промчалась, успев за ногу цапнуть», — вспомнила она.

Однако когда школьницы стали отходить, кабан резко перестал вести себя дружелюбно и решил напасть. Он налетел на 12-летнюю девочку и укусил ее за ногу. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей сделали укол от бешенства.

Недавно в Ростовской области местные жители заметили кабана, бегавшего по проезжей части. Сначала животное гуляло по поселку Петровка, после чего почтило своим визитом город Шахты.

До этого сообщалось, что в Германии полиция перекрыла трассу А63 из-за сбежавшей свиньи. Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных.

Ранее спасатели несколько часов ловили дикого кабана в башкирском городе.

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