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Археологи раскрыли грязный секрет одомашнивания свиней человеком

PNAS: люди приручили диких кабанов 8000 лет назад благодаря объедкам и фекалиям
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Wikimedia Commons

Британские ученые из Дартмутского колледжа раскрыли неожиданные детали одомашнивания свиней. Оказалось, что первые свиньи стали жить рядом с людьми в Южном Китае около 8000 лет назад, питаясь пищевыми отходами и даже человеческими фекалиями. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ зубного камня древних свиней из поселений Цзинтоушани и Куахуцяо обнаружил следы приготовленного риса, ямса и диких трав, яйца человеческих паразитов и изменения формы зубов, характерных для домашних особей.

Процесс приручения свиней происходил в два этапа. Сначала дикие кабаны сами приходили к поселениям за отходами, а затем люди начали разводить самых покладистых особей.

Именно менее агрессивные кабаны, не боявшиеся людей, дали начало современным свиньям. Со временем у них уменьшились размеры тела и мозга примерно на треть.

Исследование также пролило свет на раннюю передачу паразитов между людьми и животными. Обнаруженные в зубном камне яйца власоглавов свидетельствуют, что свиньи питались человеческими отходами, создавая риск заражения.

Ранее ученые сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении домашних кошек.

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