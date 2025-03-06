Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели несколько часов ловили дикого кабана в башкирском городе

Кабанчик забрел в черту города в Башкирии и попал на видео, убегая от спасателей

В Башкирии лесной кабанчик забрел в город и несколько часов бегал от спасателей. Администрация города Салават поделилась во «ВКонтакте» видео с погоней за животным.

Дикого зверя заметили в черте города еще накануне вечером. К утру 6 марта в МЧС и полицию поступило несколько сообщений от местных жителей, после чего около десятка спасателей выехали на место, чтобы поймать кабанчика, однако испуганное животное доставило специалистам немало хлопот. На его поимку ушло несколько часов, но в конце концов сотрудники МЧС загнали парнокопытное в мешок.

«Скорее всего, он отбился от стаи и забрел в городские пределы. После проверки состояния здоровья животного, спасатели выпустили его за пределами города Салават, вернув в его естественную среду обитания. Мы благодарим всех, кто помог в этой операции, и напоминаем: если вы увидите диких животных в городской черте, не пытайтесь помочь им самостоятельно — обращайтесь к профессионалам!» — напомнили в мэрии.

Ранее в Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами