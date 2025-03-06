Спасатели несколько часов ловили дикого кабана в башкирском городе

В Башкирии лесной кабанчик забрел в город и несколько часов бегал от спасателей. Администрация города Салават поделилась во «ВКонтакте» видео с погоней за животным.

Дикого зверя заметили в черте города еще накануне вечером. К утру 6 марта в МЧС и полицию поступило несколько сообщений от местных жителей, после чего около десятка спасателей выехали на место, чтобы поймать кабанчика, однако испуганное животное доставило специалистам немало хлопот. На его поимку ушло несколько часов, но в конце концов сотрудники МЧС загнали парнокопытное в мешок.

«Скорее всего, он отбился от стаи и забрел в городские пределы. После проверки состояния здоровья животного, спасатели выпустили его за пределами города Салават, вернув в его естественную среду обитания. Мы благодарим всех, кто помог в этой операции, и напоминаем: если вы увидите диких животных в городской черте, не пытайтесь помочь им самостоятельно — обращайтесь к профессионалам!» — напомнили в мэрии.

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