В МИД России высказались о терактах в Колумбии

Министерство иностранных дел РФ выразило солидарность с властями и народом Колумбии в связи с произошедшими терактами в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В ведомстве передали соболезнования родным и близким жертв атаки, а также осудили терроризм и призвали международное сообщество отказаться от таких методов борьбы.

«Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД уточнили, что российская сторона продолжит оказывать поддержку Колумбии в урегулировании многолетнего вооруженного конфликта внутри страны.

В ночь на 22 августа сообщалось, что в результате взрыва возле авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали не выжили пять человек, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Позднее вертолет колумбийской полиции был сбит боевиками «Клана залива» во время операции в департаменте Антиокия по уничтожению посевов коки.

