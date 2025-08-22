На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России высказались о терактах в Колумбии

Захарова: причастные к терактам в Колумбии несомненно понесут суровое наказание
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ выразило солидарность с властями и народом Колумбии в связи с произошедшими терактами в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В ведомстве передали соболезнования родным и близким жертв атаки, а также осудили терроризм и призвали международное сообщество отказаться от таких методов борьбы.

«Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД уточнили, что российская сторона продолжит оказывать поддержку Колумбии в урегулировании многолетнего вооруженного конфликта внутри страны.

В ночь на 22 августа сообщалось, что в результате взрыва возле авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали не выжили пять человек, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Позднее вертолет колумбийской полиции был сбит боевиками «Клана залива» во время операции в департаменте Антиокия по уничтожению посевов коки.

Ранее осел-камикадзе со взрывчаткой подорвал отряд военных в Колумбии.

