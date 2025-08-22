Caracol: в результате взрыва авиабазы в Колумбии не выжили пять человек

В результате взрыва возле авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали не выжили пять человек, еще 36 получили ранения. Сообщение об этом распространила радиостанция Caracol.

«На данный момент 36 человек получили ранения и пять человек не выжили в результате нападения возле авиабазы Кали, предположительно, осуществленного с использованием заминированной фуры», — говорится в публикации на сайте радиостанции.

Район происшествия оцеплен подразделениями полиции и военными, на месте работают сапёры и спасательные службы. Местные и федеральные власти официально не подтверждают число жертв и пострадавших. Мэрия Кали объявила вознаграждение до 400 миллионов песо за сведения, которые помогут установить исполнителей нападения.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что взрыв стал ответной реакцией на разгром боевиков так называемой «Колонны Карлоса Патиньо», потерявших значительную часть своих позиций в районе каньона Микай. По словам политика, в результате теракта жертвами стали двое мирных жителей Кали.

Ранее в четверг в колумбийском департаменте Антиокия боевики сбили полицейский вертолет, в результате чего жертвами стали восемь человек и еще восемь пострадали. Ответственность за произошедшее глава государства приписал так называемому 36-му фронту «Центрального генштаба».

Ранее войска РФ разбомбили полигон с колумбийскими наемниками в Сумской области.