Осла-камикадзе со взрывчаткой отправили на отряд военных в Колумбии

В Колумбии бомба, привязанная к ослу, убила офицера и ранила двух солдат

Офицер погиб и два солдата ранены в результате взрыва в Колумбии. Взрывчатка была привязана к ослу-камикадзе, пишет CBS News.

Спецоперация с использованием животного была проведена 9 июля на северо-востоке Колумбии. По данным местных СМИ, теракт организовали повстанцы, прикрепив взрывное устройство к ослу. Когда животное приблизилось к военным, бомба сдетонировала. Вместе с ослом погиб командир взвода, еще двое солдат получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия национального освобождения — повстанческая группировка в Колумбии, численностью около шести тысяч бойцов. Она активизировала атаки после того, как колумбийское правительство остановило мирные переговоры и обвинило группировку в убийстве более 100 человек во время рейдов у границы с Венесуэлой.

До этого стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине также используют ослов, но в качестве транспорта — для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую.

Как рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, это нормальная практика в условиях военного конфликта. Он отметил, что люди ищут приемы и способы обеспечения подразделений всем необходимым для ведения боя и жизни.

Ранее на Западе заявили, что ВС РФ используют лошадей и ослов в зоне спецоперации.