У ТЦ в Рязани произошел взрыв, погиб один человек

Ura.ru: у ТЦ «Малина» в Рязани произошел взрыв

У торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

По данным источника агентства, в результате ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительной информации, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Telegram-канал «Рязань. Происшествия» опубликовал видео с места взрыва. На кадрах можно увидеть машины скорой помощи и спасателей у торгового центра.

«В шаурмечной что-то взорвалось», — говорится в комментарии под видео.

По словам очевидцев, одному из пострадавших при взрыве оторвало ногу. О травмах и состоянии других пострадавших не сообщается.

7 июля взрыв также прогремел в жилой многоэтажке в центре Курска. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП пострадал как минимум один человек.

Ранее была названа причина взрывов на территории «Москвы-Сити».