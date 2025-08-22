Суд освободил от наказания основателя движения «зацепинга» в России

Мировой суд вынес приговор Роману Громову, которого считают одним из основоположников «зацепинга» в России. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Судья признал молодого человека виновным по статье УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в действия, заведомо опасные для жизни. Следствие установило, что он неоднократно склонял подростков к проезду на внешних частях железнодорожного транспорта, а также администрировал в соцсетях сообщества, посвященные этому опасному увлечению. Ранее такие группы были заблокированы.

Громова оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания назначенного наказания в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ», — отмечается в сообщении.

Громов был задержан и взят под стражу в ноябре 2024 года, после того, как одна из его последовательниц сорвалась с поезда. Спасти ее не удалось. Девушка занималась опасным хобби достаточно долгое время и была знакома со многими представителями движения.

22 июля Мещанский суд Москвы запретил видеоролик, в котором содержится инструкция безбилетного проезда для зацеперов на скоростном поезде «Сапсан». Прокуратура подала административный иск к ООО «ВКонтакте», которому принадлежит ресурс mail.ru, где был опубликован ролик. Суд учел доводы прокуратуры и иск удовлетворил в полном объеме.

Ранее подросток-зацепер сгорел после попытки прокатиться на крыше поезда с друзьями.