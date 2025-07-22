Суд запретил видеоинструкцию по проезду «зайцем» на «Сапсане»

Суд запретил видео с инструкцией для зацеперов по проезду зайцем на «Сапсане»

Мещанский суд Москвы запретил видеоролик, в котором содержится инструкция безбилетного проезда для зацеперов на скоростном поезде «Сапсан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Признать сведения «Зайцем снаружи «Сапсана» (250 км/ч)», размещенные в сети Интернет на сайте <…>, запрещенными к распространению на всей территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Ролик был выявлен на сайте my.mail.ru. В нем рассказывалось о запрещенных способах проезда на железнодорожном транспорте, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура подала административный иск к ООО «ВКонтакте», которому принадлежит ресурс mail.ru. Суд учел доводы прокуратуры и иск удовлетворил в полном объеме.

На данный момент запрещенный ролик уже недоступен на площадке.

До этого компания ОАО «РЖД» пустила дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» на маршрут из Санкт-Петербурга в Москву из-за трудностей с авиасообщением.

Ранее стало известно, что поезда «Сапсан» начнут ходить из Москвы в Нижний Новгород после запуска ВСМ.