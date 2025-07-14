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Подросток-зацепер сгорел после попытки прокатиться на крыше поезда с друзьями

МК: в Москве на крыше поезда нашли сгоревшего 14-летнего зацепера
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

14-летний зацепер не выжил после поездки на крыше поезда в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на крыше состава, следовавшего из Твери в столицу. По данным издания, на станции Новоподрезково диспетчеры обнаружили обугленного молодого человека на крыше поезда.

На то, чтобы снять его, специальным службам понадобилось более часа, спасти его не смогли. Как рассказали очевидцы, опознать юношу было «уже невозможно», одежда на нем сгорела.

Известно, что школьник катался на крыше с двумя друзьями. Во время поездки пострадавший дотронулся руками до токоприемника. Позже молодые люди во всем сознались и рассказали, что уже год занимаются таким «хобби».

По данным mk.ru, родители пострадавшего знали о его увлечении и пытались отучить, но не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве зацепер получил удар током и обратился за помощью только спустя сутки.

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