Лидеру зацеперов в России грозит три года лишения свободы

Основателю движения «зацеперов» в России Громову грозит три года лишения свободы

Основателю движения «зацеперов» в России Роману Громову грозит три года лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни. Фигурант являлся администратором нескольких групп о «зацепинге», сейчас они заблокированы.

Громов был задержан и взят под стражу в ноябре 2024 года, после того, как одна из его последовательниц сорвалась с поезда. Спасти ее не удалось. Девушка занималась опасным хобби достаточно долгое время и была знакома со многими представителями движения.

После того, как Громову будет вручена копия обвинительного акта, его дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 июля подросток-зацепер сгорел после попытки прокатиться на крыше поезда с друзьями. Во время поездки пострадавший дотронулся руками до токоприемника. Позже молодые люди во всем сознались и рассказали, что уже год занимаются таким «хобби».

Ранее суд запретил видео с инструкцией для зацеперов по проезду зайцем на «Сапсане».