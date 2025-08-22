На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России пополнился список иноагентов

Минюст РФ объявил иноагентами политолога Маркова и протоиерея Кордочкина
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст РФ обновил список иноагентов и внес в реестр российского политолога Сергея Маркова и протоиерея Андрея Кордочкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены [активистка] Раджана Дашинимаевна Дугарова, Андрей Борисович Кордочкин, Сергей Александрович Марков, [российский блогер] Дмитрий Сергеевич Нюберг, проект «Алиф ТВ», а также проект «Tamizdatproject.org»», — говорится в сообщении.

До этого в Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иноагентов в России. Сообщалось, что после принятия поправки в законе достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.

В конце мая число лиц, когда-либо признанных иностранными агентами в России, превысило тысячу. После того, как в пятницу, 30 мая, реестр был обновлен, количество лиц, признанных иноагентами в России, достигло показателя 1004.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».

