Политолога Сергея Маркова признали иноагентом

Минюст РФ признал иноагентом политолога Маркова, посетившего форум в Карабахе
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Политолог Сергей Марков объявлен иноагентом. Об этом сообщили в Минюсте.

На сайте ведомства отмечается, что Марков принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, а также нежелательных организаций.

«Кроме того, [Марков] принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом», — говорится в сообщении.

Этим летом Марков участвовал в форуме в Шуше (находится в Нагорном Карабахе), где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. После этого сразу несколько военных блогеров стали требовать наказать политолога. Писатель Роман Антоновский заявил, что так хвалить азербайджанского лидера было нельзя.

В Telegram-канале Alex Parker Returns писали, что Марков «не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать на их стороне полезным <...> агентом влияния».

Марков отвечал на эти претензии в своем Telegram-канале. Там он заявил, что уже 26 лет является сторонником президента России Владимира Путина. Политолог подчеркнул, что на всех международных форумах выступает и действует только в интересах РФ. А тех, кто его критикует, он назвал «врагами России и Путина».

Ранее стало известно об увольнении первого замгендиректора ТАСС, посетившего форум в Шуше.

