Михаила Гусмана уволили из ТАСС после поездки на форум в Азербайджане

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора», — говорится в тексте распоряжения.

Причина увольнения не уточняется.

В июле Гусман посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. СМИ сообщали, что журналист спросил лидера страны, как ему удается проводить уникальную внешнюю политику по всем направлениям.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ отреагировали на призыв Алиева к Украине сопротивляться.