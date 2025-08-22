В Коми тяжелораненому бойцу СВО вдвое занизили выплаты

В Коми бойцу, получившему тяжелые ранения в ходе специальной военной операции (СВО), в два раза занизили выплаты, сообщает региональная прокуратура.

По ее информации, во время участия в военной операции, боец получил тяжелое ранение. После возвращения с фронта домой осенью 2024 года, он обратился в орган соцзащиты с заявлением на получение выплаты в 500 тыс. рублей, полагающуюся ему по закону. Но в результате россиянину выплатили сумму в два раза ниже. В соцзащите объяснили это отсутствием медицинской справки, которая подтверждала бы тяжесть полученного ранения.

Чтобы добиться справедливости, боец обратился в суд, который обязал чиновников выплатить оставшуюся часть денег, отмечается в сообщении.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции, составит до 30 дней.

