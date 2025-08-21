Украина должна будет выплатить семьям военных, не вернувшихся с фронта, более 25,5 трлн гривен (более $630 млрд), если данные о потерях в 1,7 млн человек подтвердятся. Это следует из подсчетов РИА Новости.

В беседе с агентством юрист Роман Коваленко отметил, что без западной помощи Киев точно не потянет такие выплаты, поскольку они составляют сразу семь бюджетов страны за год. По данным за 2024 год, весь ВВП Украины составил около $190 млрд. При этом расходы украинского бюджета в прошлом году достигли 3,35 трлн гривен, а доходы — 1,78 трлн.

«Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам», — сказал Коваленко.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил уверенность, что после таких потерь Украине придется восстанавливаться десятки лет, поскольку происходящее сейчас является «демографической катастрофой».

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба ВСУ, сообщил, что Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в зоне спецоперации.

Однако в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергли эти данные, назвав их фейком. В заявлении центра подчеркивается, что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла всего 880 тысяч военных.

Ранее аналитик заявил, что Зеленскому придется признать данные о потерях ВСУ.