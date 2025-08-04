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Сальдо рассказал о пеших колоннах беженцев из укрепрайона ВСУ

Сальдо: население колоннами покидает Корабельный остров в Херсоне
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Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Жители микрорайона Корабел в Херсоне, который располагается на Корабельном (Карантинном) острове, колоннами покидают свои дома. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«С самого утра с микрорайона Остров идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост», — написал глава региона.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили эту территорию в сплошной укрепрайон. При этом воздух над районом чист, уточнил Сальдо. Он отметил, что украинские бойцы дают возможность людям спастись.

2 августа Сальдо сообщил, что российские военные нанесли авиаудар по автомобильному мосту, который соединяет подконтрольный Киеву город Херсон и остров Корабельный. По его словам, в результате точного удара при помощи ФАБ-3000 мост оказался поврежден. В связи с чем нарушена логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, уточнил Сальдо.

Военкор Александр Коц отметил, что из-за повреждения моста соединения ВСУ оказались блокированы на Корабельном острове в Херсоне. Журналист добавил, что основную часть города и остров еще соединяет железнодорожный мост, однако его пропускная способность гораздо меньше.

Остров Корабельный или Карантинный остров — микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее на видео попал момент удара ФАБ-3000 по мосту в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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